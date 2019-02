Minitour doputovala do Bossu

Poděbrady – V Boss baru se v pátek 14. září od 19 hodin koná akce pojmenovaní Středočeská minitour 2018. Vystoupí na ní tvrdé kapely Eclipse of Heaven (alternativa/metalcore), Sledgedown a Zajetí kouře (metal). Tato pražská metalová parta nabízí na koncertech aktuální CD i trička. Na serveru bandzone.cz mají k dispozici písně z loňského alba Vyřešíme si to sami! V sobotu bude v Bossu od 21 hodin znít drum and bass v podání hradeckého uskupení Project A.