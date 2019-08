Festival Rock of Sadská se už zapsal do metalové mapy tvrdě rockových setkání. Od pátku 16. srpna od 15 hodin do nedělní noci se u Jezara v Sadské odehraje jeho další ročník. Vystoupí například kapely jako Škwor, Vitacit, Doga, Arakain, Debustrol, Henych 666, Traktor, Motorband, Root a mnohé další. Asi největší hvězdou letos bude německá metalová legenda Hämatom.