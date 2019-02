Výstava Z dějin železnice v Nymburce ve Vlastivědném muzeu v Tyršově ulici ukazuje vliv železnice na rozvrstvení obyvatelstva a vývoj městské zástavby. Od příjezdu prvního vlaku v roce 1870, kdy se ospalé zemědělské městečko změnilo na dynamicky se rozvíjející město s rychle rostoucím počtem populace. Výstava bude k vidění až do 30. června. Vlastivědné muzeum má otevřeno od středy do neděle vždy od 10 do 19 hodin.