Maryša poodhalí současnost díla

V Divadle na Kovárně v Poděbradecvh se ve čtvrtek 31. ledna od 19.30 hodin koná představení známého díla bratří Mrštíků Maryša. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše. Pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové hrají Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Vojtěch Říha a další .