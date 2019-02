Maďaři zaručeně roztančí Boss bar

V úterý 21. srpna zahraje pro přítomné od 21 hodin v Boss baru skupina Egolegio z Maďarska. Je to čtyřčlenná kapela z Budapešti, která ve své hudbě mísí styly ska, reggae, punkrocku a hip-hopu. „Přijďte si užít večer do Boss baru v Poděbradech,“ vzkazují pořadatelé z klubu u nádraží. Maďarská parta Egolegio hraje svižně, na kanále youtube si mohou zájemci poslechnout a zhlédnout několik klipů a písní z živáků. Je tam též celé album Day of the Dead.