Dnes od 20 hodin se v pivnici U Čiháků koná akce nazvaná Vzpomínka na Kaliče vol. 6. Je to již tradiční lednová akce, na které kamarádi vzpomenou na Tomáše Kalendu a jeho legendární Bar Pod Zámkem. Get Back Joe zahrají klasiku 60. a 70. let minulého století. Kalenda byl svérázný barman a provozovatel klubu, který vybudoval z bývalé zámečnické dílny svého dědy v Labské ulici. Později působil i jako místostarosta. Zemřel před šesti lety.