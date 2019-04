Lidé se potkají s Ivankou Devátou

V sobotu 27. dubna od 16 hodin se v myslivně v Sokolči koná setkání se spisovatelkou Ivankou Devátou. „Přijďte si poslechnout trochu filozofie, zkušeností, životního moudra a hlavně hodně optimismu do života s paní Ivankou Devátou, herečkou spisovatelkou, skvělou vypravěčkou a úžasnou dámou,“ zvou pořadatelé besedy. Po ní se uskuteční autogramiáda. Od 17.30 hodin je na programu posezení se seniory. V roce 1958 nastoupila Devátá do angažmá v Realistickém divadle v Praze, kde působila až do svého odchodu do důchodu v roce 1991.