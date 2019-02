Let It Roll roztančí Milovice

Od 2. do 4. srpna se na bývalém letišti Boží Dar koná další ročník největšího drum & bassového festivalu u nás a možná i na světě s názvem Let It Roll. Organizátoři slibují tři dny a noci plné hudby drum & bass, unikátního stage designu a basových linek. Hlavními hvězdami letošního Let It Roll jsou Andy C, Camo&Crooked, Netsky, Noisia, Pendulum a Wilkinson. Už příští čtvrtek se otevřou brány návštěvníkům ze všech koutů světa. Vloni jich bylo více než 20 tisíc ze 64 zemí. Mohou se těšit na čtyři nové open air a tři kryté scény, také na autobusové parties.

