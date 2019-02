Koupák Fest opálí ve Všejanech

Festival Koupák Fest se rozjede v sobotu od 12 hodin na koupališti ve Všejanech. Je to první ročník festivalu, kde nebude chybět dobrá muzika, osvěžující drinky a správná letní atmosféra. Vystoupí DJ Štěpo, Green Day Revival, Razz, DJ Plug, Nespoutaní hoši, Wotazník, Eclipse of Heaven, TMZTM a Atria. Na místě bude připravena koncertní a dýdžejská scéna. O finále, tedy zhruba od 22.50 hodin do rána, se postará Dj Štěpo s rockovými peckami všech dob. Pořadatelům přejeme, ať se festival stane tradicí.