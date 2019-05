Koule Elišky se přikutálí na hasičské hřiště

Druhý ročník turnaje dvojic v pétanque nazvaný Koule Elišky Přemyslovny se koná v sobotu 4. května od 9 hodin na hasičském hřišti u zimního stadionu. Po turnaji následuje afterparty. Na ní zahraje v regionu oblíbená skupina Lipno a dýdžejové. Přihlášky amatérských týmů je stále možné podávat na: 602 308 548 a vojta.zikmunda@gmail.com. Pro všechny smolaře, kteří nepostoupí do vyřazovacích bojů do KO32, uspořádají organizátoři z klubu mimo Done i B-turnaj.