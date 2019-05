Koonda Holaa se znovu objeví v Poděbradech. S novým albem

V Zámeckém restaurantu nebo také Divadelní restauraci Na Kovárně se ve čtvrtek 16. května od 20 hodin znovu po čase objeví výrazný umělec, který si říká Koonda Holaa. za dobrého počasí se koncert uskuteční venku v příkopu, jinak normálně uvnitř. „Moc se těšíme, démonická kytara i uhrančivý vícežánrový zpěv přivítáme podruhé v Poděbradech,“ zve jeden z organizátorů Marek Bašta. Koonda Holla má právě venku nové album Still there... waiting for me. K němu jede turné, zastávkou na něm se stanou i Poděbrady. Nedávno tu hrál při představení dokumentu o písničkáři Charliem Soukupovi.