Koncert The Cure promítne kino Sokol

Skupina The Cure bude jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. Kdo se nedostane na jejich vystoupení do severomoravské metropole, může si přijít vychutnat jejich více než dvouhodinový koncert, kdy téměř přesně před rokem vystoupili na pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let na scéně. Režisér a dlouholetý spolupracovník kapely Tim Pope neopakovatelný večer zaznamenal a díky nejmodernějším technologiím z něj vytvořil dechberoucí zážitek i pro diváky v kinech po celém světě.