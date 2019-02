Kolonáda hostí country i jazz

Ve středu od 17 hodin se na Letním pódiu lázeňské kolonády ukáže v dobrém světle dechový soubor bývalých studentů West Virginia University s programem West Virginia University Alumni Wind Symphony. Vystoupí mimo jiné se známými melodiemi jako jsou Florentinský pochod (Julius Fučík) nebo velmi známou písní Take Me Home, Country Roads. Ve čtvrtek od 19 hodin to bude na kolonádě koncert mládežnického zahraničního orchestru a sboru The City of Hull Youth Orchestra, Jazz Orchestra.