Knihovna v Nymburce rozjela Člověčí prázdniny

Je to dobrá zpráva pro rodiče a hlavně děti. Až do konce prázdnin mohou děti přijít do dětského oddělení do knihovny luštit, tvořit a hrát si. „Tentokrát se zaměřujeme na lidské tělo, jeho fungování a ochranu zdraví. Otevřeno každý den kromě středy od 8 do 15, v úterý od 8 do 17 hodin,“ uvedly knihovnice. V rámci prázdnin jsou připraveny různé kvízy, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Na závěr se uskuteční zábavné odpoledne.