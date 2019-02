Klub turistů zve potřetí na pochod Zimním Polabím

Na řadě je třetí ročník turistického pochodu Zimním Polabím. Ten pořádá Klub českých turistů z Kostomlat a vyráží se na něj v sobotu 26. ledna. Trasa vede od nádraží v Čelákovicích do obce Káraný u Brandýsa nad Labem, konkrétně do restauraci Grado. Jsou naplánovany různě dlouhé trasy, jak se kdo cítí, od deseti do padesáti kilometrů. Na kratší trasy se vychází mezi devátou a jedenáctou, na 30 a 50 kilometrů se startuje mezi sedmou a desátou (30 km) a půl sedmou a osmou (50 km). Malebné Polabí poutníky zastihne v Čelákovicích, Pařezinách, Sojovicích, Novém Vestci a Káraným. Lidé neminou krásnou bývalou ermitráž sv. Václava. Barokní sochy andělů Života a Smrti a kaple s reliéfem zavraždění sv. Václava se nachází na trase pochodu.