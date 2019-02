Kino se změní v Hollywood Bowl

Nymburské kino Sokol uvede v sobotu od 19 hodin The Doors: Live at the Bowl ´68. je právě 5. července roku 1968 a The Doors nastupují na pódium legendárního Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert. The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu bylo v Hollywood Bowl, kde The Doors nechali zaznamenat celý koncert. Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger a Ray Manzarek ze sebe tehdy vydali to nejlepší.