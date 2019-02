Kino doveze 50 odstínů svobody

Mobilní letní kino přijede ještě v pátek od 20 hodin do Parku Pod Hradbami. Kino na kolečkách tentokrát doveze americký romantický snímek Jamese Foleyho 50 odstínů svobody. Občerstvení zajištěno již od 19 hodin. Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Dakota Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vynalézavost

a fantazie novomanželů nezná mezí. To ostatní je už na divácích.