K vidění budou i králíci

Lysá nad Labem – Celostátní výstava mladých králíků, holubů a drůbeže se uskuteční na Výstavišti v Lysé nad Labem od 8. do 9. září. Druhá celostátní výstava výletků holubů nabídne návštěvníkům průřez plemen holubů různé velikosti, barevných rázů, kreseb a struktury opeření. Součástí výstavy bude v sobotu 9. září Celostátní trh drobných a exotických zvířat. Organizátoři jsou připraveni nabídnout prodejcům v případě velkého zájmu prodejních míst haly i venkovní plochu. Výstaviště bude otevřené 8. září od 11 do 17 hodin a 9. září od 9 do 16 hodin.