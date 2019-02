Julie Slauka vystavuje v Galerii 18

V Galerii 18 na Jiřího náměstí vystavuje mladá výtvarnice Julie Slauka. Ta nazvala svou prezentaci You´ll get used to it.

Kurátorkou výstavy je Kristýna Péčová a představí aktuální konceptuální práce Julie s názvy Colour maker, You’ll get use to it a Stay closer (všechny 2018). Výstava bude přístupná do 19. srpna. Připravována je rovněž komentovaná prohlídka v doprovodu autorky. Výstava v originálním prostoru je k vidění od čtvrtka do soboty (15–18 hodin).