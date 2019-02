Spisovatelka Zuzana Maléřová přijala v úterý 12. března od 16.30 hodin pozvání do další Inspiraticní kavárny. Ta se koná tradičně na malé scéně městského Hálkova divadla. Téma je tentokrát více rodičovské než odborné. Chceme po dětech, aby se dobře učily, ale co když se my můžeme učit od nich? Inspirativní kavárny jsou o vzdělávání s předními českými osobnostmi a odborníky.