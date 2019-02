Ilona Bochníčková vystopuje lásku

Nymburská výtvarnice Ilona Bochníčková, členka výtvarného sdružení Jana Dědiny, představí své kresby a malby z posledních let. Vernisáž výstavy nazvané Stopa lásky se koná v neděli 22. července od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Nymburce. Otevřeno má kaple od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. Výstava potrvá do 3. srpna. Bochníčková absolvovala výtvarné kurzy u akademického malíře Karla Peřiny. Je součástí publikace Stručný obrazový slovník, který shromáždil Jiří Černý.