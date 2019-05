Hrabalovo Kersko přivítá maďarské umělce

V sobotu 18. května od 13 hodin se v areálu Lesního ateliéru Kuba koná populární Hrabalovo Kersko. Je to již jednadvacáté setkání příznivců díla Bohumila Hrabala. Po celý den venkovní výstava Život a dílo Bohumila Hrabala a Momentky z Hrabalovy galaxie (ta zůstane do 20. června), takto Bohumil Hrabal a jeho dílo ve výtvarném umění pohledem maďarských výtvarníků. Jinak se návštěvníci mohou těšit na ukázky z divadelního představení Postřižiny, zahrají kapely Crossband a PSB jazz quintet Jiřího Ševčíka. Z herců přislíbili účast Pavel Nový, Oldřich Vízner, Petr Brukner, Marie Drahokoupilová, Libuše Švormová a Jitka Zelenohorská. Pořadatelé udělí cenu Zlatý Cassius za šíření dobrého jména Bohumila Hrabala. Ta pochází z keramické dílny Bronislava Kuby a je již nachystána. Už v 9 hodin bude pro nymburské účastníky odjíždět autobus od hlavního nádraží do Kerska. Hrabalovská cyklojízda startuje v 10 hodin u nymburského posezení U Tří koček. V tutéž dobu vyrazí i pochod po místech spojených s Bohumilem Hrabalem od Svatojosefského pramene v Kersku. Zájemce provede spisovatel a velký Hrabalův fanda Jan Řehounek. Slovo jako Domácí úkol z pilnosti dostane také spisovatelka Zuzana Maléřová.