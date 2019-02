Hard to Frame se těší ke Strejčkovi

V sobotu od 21 hodin se v baru U Strejčka představí taneční skupina Hard to Frame. To je pětičlenná parta, která dokáže být na podiu jemná, až zasněná, ale umí předvést i pěkně ostré klubové tracky. Písně postavené na originálních samplech, živých bicích, výrazné basové lince a zvuku vintage syntetizátorů doplňuje saxofon a zpěv v angličtině. Jejich vystoupení na Colours of Ostrava charakterizoval Musicweb jako svébytnou směs pevných beatů, které dobře kontrastují s jemným a éterickým projevem zpěvačky. Afterparty obstarají Dj´s Poly–V, Ocze a b2b.