Pátek bude patřit od 19 hodin v kulturním domě Na Staré poště známé bavičce a spisovatelce Halině Pawlovské. Do Městce přijede s one woman show nazvanou Chuť do života. Řeč bude o lásce, vzrušení i katastrofách. A samozřejmě o jídle. V roce 1994 obdržela Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za každé nové ráno a dvakrát po sobě ocenění TýTý – Pořad roku za talk-show Banánové rybičky.