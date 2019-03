Galerie nabízí nádhernou tlumenou impresi

Galerie Ludvíka Kuby otevřela retrospektivní výstavu olejomaleb Františka Líbala. Expozice nabízí reprezentativní soubor více než čtyřiceti obrazů nejen jihočeské krajiny, ale také českých i evropských měst, katedrál a portrétů v jedinečném stylu tlumené imprese. „Tento skvělý malíř byl Jihočech rodem i charakterem. Již během akademických studií na začátku minulého století vyjádřil svůj vztah k milovanému rodnému kraji souborem pláten nazvaném Vítr na blatech. Sám autor přiznal, že ho od mládí poutaly melancholické rybníky, dramatická mračna táhnoucí se nízko nad zemí a tajemný půvab močálovité krajiny,“ uvedl při zahájení výstavy Vojtěch Odcházel. František Líbal absolvoval několik zahraničních studijních pobytů. Při nich poznával nové výtvarné směry a proudy. Od realistické malby přešel Líbal k velmi odvážnému, uvolněnému a zároveň dynamickému impresionickému projevu. „Podařilo se mu vytvořit nádherný a velmi ceněný soubor katedrál mnoha evropských měst. Například Kolín nad Rýnem, Paříž, Remeš, Rouen, Le Havre, Milán, Benátky, Marseille a další. Naše výstava nabízí jeho pohled na tři skvělé dómy. Odborníci řadí Františka Líbala mezi nejvýznačnější umělce moderní české krajinomalby. Svým pojetím krajiny se tak dostal k osobitému výtvarnému vyjádření,“ dodal Vojtěch Odcházel. Výstava bude otevřena až do neděle 12. května, vždy od úterý do neděle, a to od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Galerie pak představí od 17. května tvorbu Vojtěcha Adamce staršího a Vojtěcha Adamce mladšího.