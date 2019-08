Festival Soundtrack přiveze unikátního Amadea

Již po páté bude tento týden hostit lázeňské město Festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Během festivalových dní (pátek až neděle) nabídne v rámci hlavního programu šest velkých koncertních show a atraktivní doprovodný program zdarma. Lidé se mohou těšit na koncertní provedení filmu Šakalí léta, oscarový film Amadeus Miloše Formana se symfonickým orchestrem nebo exkluzivní předpremiéru muzikálové senzace We Will Rock You. Nebude chybět ani klasická česká pohádka Šíleně smutná princezna s živou hudbou a zpěvem a divácky oblíbené Hvězdy Stardance, které budou tentokrát tančit na pohádkové melodie. Hlavní hudební program festivalu proběhne v kryté koncertní hale na louce u koupaliště Jezero. Lázeňskou kolonádu naplní hudba, filmové projekce, výstavy, workshopy a program pro děti. Vyroste tu také jedinečná sférická Soundtrack kinokoule. Kopule o průměru 25 metrů nabídne divákům fantastickou podívanou v podobě abstraktní audiovizuální show.