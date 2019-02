Festival přinese překvapení

Sedmnáctý ročník festivalu Libický divadelní podzim pokračuje v místním kulturním domě. Pořadatelé připravili na sobotu v 18 hodin program nazvaný Večer plný překvapení. Ten bude rozdělen do tří bloků. První slibuje umělecký přednes poezie v podání Jaroslava Brendla. Druhá část nabídne vystoupení skupiny Progresky, především tedy veselé skeče a gagy. „Třetí blok chystáme opravdu jako překvapení, které zatím nechceme prozrazovat. To by potom nebylo překvapení. Přijďte se podívat,“ vzkazuje za organizátory Tomáš Čivrný.