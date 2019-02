Festival Na rohu obrodí Křinec

Spolek Budil uspořádá v pátek 28. září na zámku v Křinci druhý ročník retro festivalu Na rohu. Je oslavou české kultury od první republiky do současných let a jeho tváří se stal herec Josef Dvořák. V pátek v 17 hodin vše vypukne přehlídkou dobových kostýmů a automobilů. O půl hodiny později spolek Budil a KVH Druhý pluk Nymbursko zahrají Živé obrázky z Křince z doby první republiky podle knížky Amálie Kutinové Naši pacienti. Tak se na chvíli Křinec obrodí do starých časů. Ten večer se představí ještě nymburský Hálek s Přednostou stanice nebo Orchestr Václava Marka a jeho Blue Star (Swingová tančírna 30. let). Ve 23 hodin ještě začne netradiční prohlídka zámku.