Dymokurská koule je opět za dveřmi. Hraje se v Činěvsi

Oblíbený amatérský turnaj příznivců hospodského kulečníku s názvem Dymokurská koule se koná v sobotu 19. ledna od 7 do 19 hodin v činěveské sokolovně. Turnaj se již před lety přestěhoval z Dymokur do Činěvsi. Hraje se 8ball, tedy nejznámější hra na stole s dírami. Začátek turnaje je v 9 hodin, odehraje se 5 základních kol. Každý, kdo získá 3 vítězství, postupuje do play-off (pavouk). Kdo nepostoupí, hraje „vyřazováka“, takzvanou Finskou rallye.