Dvakrát to rozjede Crossband

Pátek a sobotu si vyhradil popový Crossband na koncerty v Hálkově městském divadle. V pátek od 19 hodin tradičně jako každý rok zahraje Crossband na Malé scéně. Speciálním hostem bude pražský písničkář Slávek Maděra. V sobotu zve kapela i dětské publikum, proto se bude začínat již v 17 hodin. Výhodou je, že nemusíte řešit hlídání a užijete si tento rodinný koncert spolu s dětmi. Děti do 8 let mají vstup zdarma, od 8 do 15 let je zvýhodněné vstupné. Skupina Crossband na to jde chytře, takto si začíná vychovávat své nové fanoušky.