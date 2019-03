Dvacátý ples čajovny je za dveřmi

Ples čajovny má ve městě své renomé. V sobotu od 20 hodin to bude v Dělnickém domě již po dvacáté, kdy ho mohou veselí tanečníci navštívit. Program je opět nabitý. Návštěvníky potěší holky u tyče, ohnivá show či kynologie v praxi pod názvem Psi útočí. Chybět nebude ani westernová show, která zahrnuje práskání bičem, chytání do lasa a střelbu na přesnost. Chvíli to bude na tomto oblíbeném plese vypadat jako ve filmu Limonádový Joe. Hrát bude populární Fortuna 77, kterou na čas vystřídá skupina Qwil.