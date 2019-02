Divadlo přiváží známé herce

V Hálkově divadle se od 19 hodin představí známí herci v hořkosladké komedii s názvem Vím, že víš, že vím. Jde původně o film, který byl až nedávno zpracován do podoby divadelního textu. Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén i italského humoru. Hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chybět. Co se stane, když člověk začne na svůj život pohlížet očima těch druhých? Na počátku je pouhý omyl. Představí se například Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Vančura.