Diskusní večer se ponese v duchu Evropské unie

Ve čtvrtek 28. února od 18 hodin se v kině Sokol koná setkání s poslankyní Helenou Langšádlovou a vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů Jakubem Eberlem. Jde o první ze tří diskusních večerů se zajímavými hosty nazvaný Jsme Češi, jsme Evropané a nese podtitul Historie a současnost evropské integrace. Česká republika si letos připomíná 15 let od vstupu do Evropské unie. Lidé se mohou ptát, co se za tu dobu podařilo a co ne nebo jak se za tu dobu změnila Česká republika a Evropská unie.