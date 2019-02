Děti se neztratí v Mirakulu

Zábavní park Mirakulum v Topolové ulici se přímo nabízí jako odměna potomkům za slušné vysvědčení. Tady je možné vyzkoušet několik lanových center, vodní svět, dětskou vesničku v zemi prasátka Pigy, lesní hřiště nebo několik tobogánů. Jeden dokonce v podzemí. Rodinný park zaujme malé i velké. Je tu pořád co podnikat. Třeba chodit na chůdách či se spřátelit se zvířaty. Pořadatelé doporučují baterku nebo čelovku do podzemních chodeb, deku na případný piknik v trávě. V červnu je otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Ve všední den je levnější vstupné.