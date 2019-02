Také v letošním roce bude dodržena tradice z posledních let a cyklisté se rozloučí s letošní sezonou akcí s názvem Cyklozavírák. Tu pořádá nymburský pivovar. Akce se koná už tuto sobotu a sraz na pivovarském dvoře je plánován kolem deváté hodiny ráno. „Pozvolný start plánujeme kolem desáté,“ připomněl Bohumil Valenta, sládek pivovaru a jeden z hlavních organizátorů akce. Projížďka podzimním Polabím je tradičním protějškem jarního Cyklootvíráku. Vzhledem k nižší účasti jde většinou o komornější akci místních cyklistů. Trasa vede tradičně z nymburského pivovaru po cyklostezce směrem na Písty a Kersko. Účastníky čeká zastávka v Hájence. Trasa dále pokračuje do Semic a k lyskému obchvatovému mostu. Na něm cyklisté přejedou na druhý břeh a vrací se do Nymburka znovu podél řeky přes Ostrou a Kostomlaty. Trasa měří přes čtyřicet kilometrů.