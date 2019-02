CYKLO: Cyklotrasa Nymburk – Milovice

Poznámka:Tipy deníku – cyklotrasy – Nymbursko

Tipy Deníku – Nymbursko

1. Na kole Hrabalovým Kerskem

Trasa výletu: okruh ze Sadské přes Třebestovice, Kerské rybníčky, osadu Kersko, obec Hradištko, podél řeky Labe a Jezera Sadská, trasa má 20 kilometrů v rovinaté krajině.

Na tomto cyklistickém výletě zavítáme do kerských lesů nedaleko Sadské. Trasa našeho výletu vede po lesních a polních cestách, zčásti po vedlejších silnicích s mírným provozem, krátký úsek z okraje Sadské do Třebestovic spojuje cyklostezka.

Projedeme významnou lokalitou Kerské rybníčky a osadou Kersko. Tady je možné v Hájence, známé z filmu Slavnosti sněženek, ochutnat místní speciality. Lze navštívit Lesní ateliér Kuba s tvorbou českých výtvarníků a koupit si tu nějakou trofej z výletu. Poblíž se osvěžíme vodou ze Svatojosefského minerálního pramene. V osadě je také k vidění chata spisovatele Bohumila Hrabala, která je nyní v soukromém vlastnictví. Projedeme se též podél řeky Labe a Jezera Sadská, kde se můžeme vykoupat.



2. Ze Sadské do Nymburka

Cyklotrasa ze Sadské přes Písty do Nymburka a zpět měří 25 kilometrů (při návratu stejnou cestou), 22 kilometrů (při návratu po červené). Ze Sadské vyrazíme po cyklotrase vedlejšími ulicemi směrem k Jezeru Sadská. Cyklotrasa Jezero obchází z východní strany a končí u řeky Labe. Tam odbočíme doprava na cyklotrasu 0019, která nás podél řeky dovede přes obec Písty do Nymburka. Do obce Písty jedeme po nezpevněné cestě, po zbytek výletu nás už čeká jenom asfaltová cyklostezka.

V Nymburce se podíváme do parku na jihovýchodním okraji města, poté zavítáme do historické části na opačném břehu. Řeku lze překlenout na třech místech: přes železniční most, Kamenný most nebo zdymadlo. Tady je nainstalována lyžina na kola.

Po prohlídce centra města se vrátíme na levý břeh a tentokrát se držíme červené turistické značky. Ta se po opuštění Nymburka na chvíli odklání od cyklotrasy 0019 a po 500 metrech zase s ní spojuje. V Pístech se červená značka opět odpojuje od cyklotrasy. Projíždíme kolem velice zajímavého písečného přesypu, který byl prohlášen evropsky významnou lokalitou Natura 2000 a poté se lesem přiblížíme k Jezeru Sadská. Těsně před ním navážeme na cyklotrasu 8240, která nás zavede zpět do Sadské.

3. Cyklotrasa Loučeň – Jabkenice a zpět

Trasa má 41 kilometrů. Začínáme u loučeňského zámku. Za zhlédnutí stojí i zámek samotný, ale opravdu originální jsou labyrinty v rozlehlém parku. Začátek trasy je hravý, zatáčka střídá zatáčku, nechybí krátké výjezdy a krátké sjezdy. Vůně převážně listnatého lesa je všude kolem. Tady nevede žádná značka, držíme se směrem na Mcely.

Ze zarostlého lesa nás pěšina vyvede přímo k výběhu pro domácí zvířata, pokračujeme dál po louce a míjíme první z mnoha rybníků. Opět vjíždíme do lesa a začínáme se proplétat stezkami, které nás vyplivnou u barokního zámku Mcely.

Dále nás čeká asi nejzábavnější část trasy. Po žluté turistické značce lesní cesta prudce stoupá a hned zas prudce klesá. Zábavu nám překazí asfaltová silnice vedoucí směrem na Křinec. Jedeme po ní doprava a po chvíli odbočujeme vlevo. Charakter trasy se mění, rozlehlé louky, pole a obory nás vedou do Seletic, tady je možné se v malé hospůdce občerstvit.

Zajímavostí je zapomenutá asfaltka, které připomíná pohraniční signálky, dlouze klesající a pak dlouze a mírně stoupající. Když se vrátíme do Seletic, vydáváme se širokou lesní cestou dále po červené až do Jabkenic. Pokračujeme panskými lesy směrem na Loučeň, vede tudy i naučná stezka. Cesta se vine převážně po lesních písčitých pěšinách.

Touto trasou (25 kilometrů) se projedete podél Labe. V obci Hradištko se můžete projít ke zřícenině hradu Mydlovar. Prohlédnete si zbytky bezvěžového hradu, u kterého byla veškerá vnitřní zástavba, včetně zvláště zranitelných střech skryta za zdí a nebylo ji možno zvenčí ohrozit přímou střelbou. Za jezerem Ostrá si můžete prohlédnout Centrum řemesel a bylinnou zahradu Botanicus, kde můžete navštívit jednotlivé řemeslné dílny a prohlédnout si bylinné zahrady a v klidu si v nich odpočinout. Na soboty jsou navíc připravena různá kejklířská, divadelní a hudební vystoupení.

Pak projedete kolem dalšího jezera a další zatáčkou směrem na Milovice. Přejedete na druhou stranu obce do rodinného zábavního parku Mirakulum. Dominantou je dřevěný hrad, kde se vaše děti určitě nudit nebudou.