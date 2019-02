Hořátev – Cyklistický oddíl při TJ Lokomotiva Nymburk pořádá závod na horských kolech Hořátevská rovina. Je to memoriál Jiřího Ponce Uskuteční se 23. září. Prezentace závodníků proběhne od 10.30 do 12 hodin na místním hřišti. Trasa povede na Zvěřínek, Sadskou, k Hradištku, do Píst a zpět do Hořátve. Připraven je i dětský závod.