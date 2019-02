Cimrmani zahrají v Hálku

Klasici českého divadla zavítají do nymburského Hálku. V pondělí večer sehrají jednu ze svých novějších her Afrika aneb Češi mezi lidožravci. V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra nás zavede do nitra kontinentu téměř nedotčeného civilizací. Čeští cestovatelé se tu setkají s podivným kmenem lidojedů a málem skončí na jejich jídelním lístku. Příslušníci tohoto kmene jsou zvláštní ve dvou směrech: svým vzhledem a svou neobyčejnou učenlivostí. Začátek v 19.30.