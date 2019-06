V pondělí 3. června se od 19 hodin koná v Hálkově divadle představení Chaplin. Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her. Tak třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Ve směšně neveselém a nevesele směšném příběhu krále komiků hrají například Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Máša Málková, Jana Bernášková, Petr Prokeš, Lucie Matoušková a další.