CÉZANNE – PORTRÉTY JEDNOHO ŽIVOTA

z National Portrait Gallery v Londýně, Musée d'Orsay v Paříži a National Gallery of Art ve Washingtonu, DC.

Velké umění na velkém plátně v kině. Film mapuje nejsledovanější výstavu roku putující z Paříže, přes Londýn do Washingtonu věnovanou poprvé v historii Cézannovým portrétům. Obsahuje rozhovory s kurátory z National Portrait Gallery v Londýně, MoMA v New Yorku, National Gallery of Art, Washington a Musée d'Orsay v Paříži a stejně tak vlastní Cézannova korespondence. Diváci uvidí nejen Cézannovu výstavu, ale i místa, kde Cézanne žil a pracoval včetně kouzelné francouzské Provence.

Režie: Phil Grabsky

19:00 / vstupné 130,-

www.prenosydokin.cz