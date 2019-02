Brod 1995 se rád vrací na Kutilku

V sobotu od 13 hodin (Oscar Mike na Blue Stage) vypukne další z mnoha letních festivalů. Tentokrát je to Brod 1995 ve sportovním areálu Na Kutilce. Je to vzpomínka na festival Rock for People, který tu před lety začínal. Zakladatel obou festivalů Petr Fořt tak založil novou tradici, která umožňuje zažít festivalovou atmosféru v průběhu jednoho dne. Letos vystoupí Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Škwor, The Tap Tap, Gaia Mesiah, Circus Praha & Bradley Stratton, Kapitán Demo nebo Michal Hrůza.