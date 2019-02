Bláha vyfotil lidi z Patra

Mladý fotograf Adam Bláha v těchto dnech vystavuje v kavárně a baru Patro v Lysé nad Labem. Výstavu černobílých fotografií nazval Humans of Patro. „Jelikož na Patře pracuji jako brigádník a profesionální štamgast, poznal jsem za těch několik měsíců spoustu úžasných lidí. Natolik unikátních, že jsem si je musel vyfotit. Co se týče průběhu focení, musel jsem přežít a protrpět veškerá úskalí nočního života na Patře jako panáky, piva, skvělou zábavu, špatné osvětlení, kocovinu následný den a věci podobné. Statistická vsuvka na závěr: nejlepší fotky vznikají mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní,“ komentuje vtipně svou první výstavu vůbec mladý fotograf Bláha. Výstava je k vidění do konce ledna.