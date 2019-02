Biograf nabídne Brabence

Pokračování svérázného filmu Odborný dohled nad východem slunce vypráví další příhody tří přátel. Ti spolu zažili komunistické vězení a společně se nastěhovali do jednoho domu v severních Čechách, aby se pomstili svému mučiteli v bolševickém kriminále. To se však úplně nevydařilo. Pokračování jejich nevšedního příběhu nabízí Zámecký biograf ve středu od 19 hodin. V jedné z hlavních rolí se objeví znovu saxofonista skupiny The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec.