Dnes od 19 hodin promítá Zámecký biograf horor režiséra Gregoryho Plotkina Hell Fest: Park hrůzy. Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám tam spadne nepříjemně skutečná useknutá hlava. Nemůžete ani mluvit, ovšem nikoho jiného to nevzrušuje, protože useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak patří. Přesně tak se cítí hrdinové hororu Hell Fest: Park hrůzy.