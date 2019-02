17. ročník hudební přehlídky Barvy léta letos proběhne v sobotu 14. 7. 2018 v areálu Jezera Poděbrady. ?

Vystoupí:

Tři sestry / vypsaná fiXa / Wohnout

Sto zvířat / Doctor P.P. / E!E

M.Z.H. / Ešus (Oficiální)

☀ CO VÁM NAVÍC NABÍZÍ FESTIVAL BARVY LÉTA ☀

- stanové městečko

- dětský koutek

- oddychovou zónu s čajovnou

- aktivní zónu

- stánek s merchem kapel

- svítící a ozdobné doplňky a nespočet dalších stánků

- občerstvení

VSTUPENKY ZAKOUPÍTE:

Nejlevnější poplatky najdete:

Na staré Cihelně (Chaberská 18, Praha 8)

Na staré Sokolovně (Podolská 90/5, Praha 4)

Na staré Vozovně (Patočkova 4, Praha 6)

Online na http://www.trisestry.cz/ predprodej

Další předprodej v síti Ticketstream - www.ticketstream.cz

ZTP 300,- Kč

Děti do 3 let zdarma

Od 3 let do 135 cm 300,-Kč