Argos se dal dohromady

Místní metalová skupina Argos, která hrála na přelomu 80. a 90. let minulého století, se dala znovu dohromady. Letos je to přesně 30 let od založení kapely. K výročí přichystala CD s jedenácti původními skladbami. Album pokřtí v pátek 13. července v Sekeřicích na festivalu Hliňák fest. Nahrávka má podle lídra Ondřeje Marka současný moderní zvuk, všechny písně jsou natočeny znovu. Argos chce několikrát do roka obšťastnit své fanoušky ve složení: Ondřej Marek – kytara, zpěv; Pavel Šebrle – baskytara, Jiří Lacina – kytara, zpěv a Jiří Böhm – bicí. Jediný původní člen, baskytarista Petr Schön, se nemůže reunionu zúčastnit, protože pracuje střídavě doma a v zahraničí.