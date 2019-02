Tréninkovou kavárnu Strejda Burger zdobí od pátku výstava Hranice fotografa Adama Frka. Ta potrvá do konce srpna. Fotograf Frk na vlastní kůži zkoumal během několika dní územní hranice Prahy. Někdo v létě vyrazí k moři, někdo do Krkonoš, někdo na cestu kolem světa. Adam se vydal na cestu kolem Prahy se stanem a batohem na zádech, a tuto cestu přenesl do kavárny. Výstava je k vidění v provozní době.