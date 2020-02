KDY: 25. ledna 7.00

KDE: žel. st. Brandýs nad Labem

ZA KOLIK: -

Nejdelší trasa vede přes Brandýs, Čelákovice, Přerov, Litolský most, Ostrou, Milovice, sv. Václava, Káraný, Grado, nejkratší pouze přes Toušeň. Všechny trasy vedou po turisticky značených cestách a lze na nich plnit podmínky turistických odznaků “200” - IVV – Středočeská desítka – Kostomlatský milník. Společný cíl je restauraci Grado od 11 do 18.30 hodin. Občerstvení může být vlastní nebo lze zakoupit po cestě. Pochod se koná za každého počasí. Je zařazen do akce “Středočeská desítka” za finanční podpory Středočeského kraje.