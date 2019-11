KDY: 23. a 24. listopadu 14.00

KDE: Zimní stadion Nymburk

ZA KOLIK: -

V týdnu chodí bruslit také mateřinky nebo sledge hokejisté. Veřejné bruslení aktuálně nabízí dnes a zítra, tedy po celý víkend, od 14 do 16 hodin. V úterý pak od 12 do 14 hodin, ve středu od 12 do 13.30 hodin a v pátek od 12 do 14 hodin. V sobotu 30. listopadu může veřejnost bruslit od 14.45 do 16.15 hodin. Na stadionu je restaurace, fitko a posilovna.