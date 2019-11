KDY: 22. a 24. listopadu

KDE: Zimní stadion Poděbrady

ZA KOLIK: 30 Kč

Tento týden se ledová plocha otevře veřejnosti v pátek 22. listopadu od 11.30 do 13.30 hodin a v neděli 24. listopadu do 14 do 16 hodin. Stadion během veřejného bruslení vždy zajišťuje zároveň broušení a zapůjčení bruslí za vratnou zálohu. Tabulka velikostí je stejně jako termíny bruslení zveřejněna na webu pdysport.cz. Při vstupu bruslaři zaplatí 30 korun.